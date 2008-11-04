Журавський: "постійні кияни" можуть їздити як раніше

Вартість 1 поїздки в громадському транспорті для постійних жителів столиці, за умови придбання довгострокового проїзного, залишається тією самою. Про це заявив заступник Київської міської голови Віталій ЖУРАВСЬКИЙ під час прес-конференції, приуроченої до відкриття парку «Відрадний».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідаючи на питання журналістів, В.ЖУРАВСЬКИЙ ще раз звернув увагу на те, що вартість 1 поїздки в громадському транспорті для киян, постійних жителів столиці, за умови придбання довгострокового проїзного, залишається тією ж: 50 копійок для дорослих, 25 копійок для студентів, 12,5 копійок для учнів. «Всі діючі пільги на проїзд збережені, крім того, введені додаткові пільги для тих, хто потребує підтримки», - заявив заступник глави КМДА.

Він підкреслив, що сьогодні ціни на всі товари і послуги стрімко ростуть, в країні інфляція, і жодна галузь економіки, на жаль, не може не відчути впливу цих чинників.

Сьогодні транспортна галузь столиці витримує колосальне навантаження, оскільки комунальним транспортом користуються не тільки кияни, але і жителі інших регіонів, що тимчасово знаходяться в столиці. Вагони метро і наземний транспорт зношуються прискореними темпами, необхідно постійно оновлювати пересувний склад і збільшувати кількість задіяних транспортних засобів, відзначив В.ЖУРАВСЬКИЙ.

«Тільки за останній час столична влада придбала близько 1000 автобусів і тролейбусів, щоб забезпечити ритмічну роботу транспорту. А зараз необхідно купити ще 1000, і, крім того, замінити практично всі вагони метро. І якщо раніше в Києві вводилося в дію не більше 1 нової станції метро на рік, то в 2008 році до кінця року їх буде введено 4. Ми не можемо залишити киян, що проживають на Троєщині і Теремках, без метро, а це вимагає інвестицій, і це не можна не розуміти», - відзначив В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, з сьогоднішнього дня, 4 листопада, введені в дію нові тарифи на проїзд в міському пасажирському транспорті загального користування, які збільшені в 3-4 рази. Так, проїзд в Київському метрополітені подорожчав в чотири рази – до 2 гривень за одну поїздку.

Вартість проїзних квитків в метрополітені складатиме: на 15 днів — 41 грн., на 30 днів — 80 грн., на другу половину місяця — 41 грн. Вартість проїзного для студентів вузів і учнів професійно-учбових закладів денної форми навчання на місяць складатиме 41 грн.; для учнів шкіл на місяць — 21 грн., на другу половину місяця — 11 грн.

Вартість проїзних квитків на рік на метро складатиме 365 грн.