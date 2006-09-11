Американський інвестор Vanco Energy має проблеми з українською владою

Голова ради і засновник компанії Vanco Energy Company Джин ван ДАЙК прибув в Україну з метою інформування керівництва країни про хід реалізації першого інвестиційного проекту з видобутку нафти і газу на глибоководному шельфі Чорного моря і узгодження з українськими урядовими колами графіка роботи над угодою про розподіл продукції (УРП) відповідно до виграного компанією тендеру.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня міністр охорони навколишнього природного середовища України Василь ДЖАРТИ заявив про відмову компанії Vanco International Ltd. (США) виконувати обумовлені раніше вимоги з розробки надр Прикерченської ділянки в українській частині Чорного моря. «Сьогодні дана компанія йде від тих вимог, які були закладені в договорі, і сьогодні вони не погоджуються на закладені договірні відносини”, - сказав міністр. У зв`язку з цим він зазначив, що планує наступного тижня провести нараду у віце-прем`єр-міністра Андрія КЛЮЄВА з цього питання. Крім того, міністр заявив про намір ініціювати перегляд результатів конкурсу.

У повідомленні наголошується, що 11-14 вересня В.ДАЙК планує зустрітися з першими особами держави, провести консультації з членами Кабінету Міністрів України і дати прес-конференцію.

“Технології глибоководного пошуку і видобутку стали доступними тільки в останні десятиліття, і ми перебуваємо в числі тих небагатьох компаній, які досконало володіють цими технологіями. Я вірю, що вкладені нами інвестиції допоможуть відкрити нові поклади вуглеводнів, а Україні – одержати додаткове джерело постачання енергоносіїв, які їй такі необхідні», - зазначив Д.ДАЙК після прибуття до Києва.

Довідка УНІАН. Прикерченська ділянка розташована в межах континентального шельфу Чорного моря, в економічній зоні України, за 13 кілометрів від берегової лінії Керченського півострова і на відстані 60 кілометрів на південний схід від Сімферополя. Глибина мора в межах ділянки - 70-2000 м. Площа ділянки - 12,96 тис. кв. км., прогнозні запаси - 30 млрд. куб. м газу.

20 квітня ц.р. Міжвідомча комісія з організації укладення і виконання угоди про розподіл продукції (УРП) назвала переможця в конкурсі на користування надрами Прикерченської ділянки шельфу Чорного моря. Ним стала компанія Vanco Int. Ltd. (США).

Ліцензія на користування надрами на цій ділянці видається на 30 років для геологічного вивчення, зокрема дослідно-промислової розробки.

Vanco Energy (США) спеціалізується на геологічних і геофізичних дослідженнях перспективних ділянок шельфу, глибоководному бурінні, видобутку нафти і газу; є власником родовищ нафти і газу поблизу Африки та в інших регіонах.

Компанія Vanco Int. Ltd. є дочірньою компанією Vanco Energy Co. Компанія займається роботами з видобутку вуглеводнів у всьому світі, а її основний офіс розташований в Х`юстоні, Техас (США).

Партнером Vanco в реалізації проекту є інвестиційна компанія J. N. R. Eastern Investment Ltd. JNR EIL належатиме 50% в УРП в Прикерченському інвестиційному проекті.

26 червня Vanco уклала з дочірньою компанією Atwood Oceanics, Inc. (США) - Atwood Oceanics Pacific Limited контракт на використання погружной бурової установки Southern Cross для буріння першої свердловини, передбаченої УРП, в кінці 2007 або на початку 2008 року.

19 липня Vanco International Ltd. (США) подала на розгляд Української міжвідомчої комісії з організації укладення і виконання угод про розділ продукції попередній варіант угоди про розподіл продукції, видобутої на Прикерченській ділянці.