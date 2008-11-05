«Первый канал» повертають в український ефір

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення дозволила російському Першому каналу «Всесвітня мережа» здійснювати тимчасову трансляцію своїх телепродуктів через українську кабельну мережу до остаточного ліцензування телепрограм.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні було ухвалене членами Нацради, які, таким чином, задовольнили прохання керівництва ЗАТ «Перший канал «Всесвітня мережа». Представники російського каналу просили Нацраду надати дозвіл на створення в Україні підприємства, яке б мало право на трансляцію у кабельній мережі України продуктів телеканалу.

Водночас Нацрада ухвалила рішення звернутися до керівництва російської телекомпанії “Рен ТВ” з тим, щоб воно надало інформацію щодо авторства продуктів і наявності апартно-студійного обладнання, щоб пересвідчитися у можливості адаптації транслювання програм телекомпанії в українському часовому просторі.

Коментуючи на брифінгу прийняті рішення, голова Нацради Віталій ШЕВЧЕНКО вкотре підкреслив, що орган «не здійснює політичних чи цензурних переслідувань». “Мова йшла про приведення трансляції іноземних телекомпаній до українського законодавства і легалізації”, – сказав він.

За словами В.ШЕВЧЕНКА, протягом 2,5 років Нацрада чекала звернень щодо легалізації трансляції від іноземних телекомпаній.

На запитання, чи готова Нацрада і надалі надавати дозволи іноземним телекомпаніям на трансляцію своїх телепередач в Україні відповідно до чинного законодавства, В.ШЕВЧЕНКО дав позитивну відповідь. «Готові рухатися в такому ж руслі і щодо інших компаній… Ми готові їм зробити (дозволи – УНІАН) ще стрімкіше, ніж національним компаніям, щоб продемонструвати нашу добру волю… Ми раді, що зарубіжні канали приходять на нашу територію, збагачуючи інформаційний простір», – сказав голова Нацради.

Водночас він висловив жаль з приводу того, що «окремі політичні діячі, в тому числі дипломати, почали політизувати ситуацію».

Як повідомляв УНІАН, Нацрада з телерадіомовлення своїм рішенням від 1 жовтня 2008 року зобов`язала кабельних операторів припинити ретрансляцію неадаптованих до законодавства України програм.

Перший заступник голови Нацради Ігор КУРУС заявив, що дії Нацради стосуються всіх телеканалів (а не лише російських), які транслюють свої програми не з країн Європейського Союзу, і при цьому не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення. І.КУРУС відзначив: Нацрада наполягає на тому, щоб їх програми були приведенні у відповідність до стандартів Європейської конвенції, а також до вимог українського законодавства, зокрема, законів України «Про телебачення і радіомовлення», «Про суспільну мораль», «Про рекламу».

9 жовтня Міністерство закордонних справ РФ заявило, що заборона на мовлення російських каналів на території України може негативно вплинути на російсько-українські відносини.