На Львівщині на уроці фізкультури помер п’ятикласник

Учора, 4 листопада, у загальноосвітній школі №1 міста Кам’янка-Бузька Львівської області на уроці фізичної культури раптово помер 11-річний учень 5-го класу.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської ОДА, подія сталася близько 9.10. Хлопчик, пробігши одне коло у спортзалі, мертвим упав на підлогу. До нього підбіг учитель, який почав виконувати штучне дихання і попросив дітей покликати медсестру і директора школи.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть підлітка.

За попередніми висновками фахівців, причиною смерті школяра стала раптова зупинка серця.

Як зазначається у повідомленні облуправління МНС, учитель фізкультури повідомив медикам, дирекції школи та правоохоронцям, що перед початком уроку хлопчик не скаржився на самопочуття чи стан здоров’я. Слова учителя підтвердили однокласники загиблого.

Це не перший випадок смерті дітей на уроках фізкультури цього року – кілька подібних сталося минулого місця. Зокрема, як повідомлялося, 2 жовтня у середній школі міста Новоселиця Чернівецької області на уроці фізкультури померла 12-річна школярка. А 13 жовтня на Волині п’ятнадцятирічний учень Луцького технічного коледжу помер на уроці фізичної культури під час розминки.