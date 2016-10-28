"Подайте на хліб": у Вінниці проходить "тарифний мітинг", активісти намагалися прорватися до мерії (фото, відео)

Пікетники протестували проти високих цін на життя, зокрема, непідйомних для споживачів тарифів, передає місцевий сайт vin.info.

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Люди принесли плакати із написами "Рятуйте від тарифного геноциду", "Подайте на хліб", "Вимагаємо мораторію на тарифи".

Активісти прийшли за годину до того, як у приміщенні мерії мала розпочатися чергова сесія міськради. Коли ж о 10:00 почалося засідання, мітингарі вирішили прорватися на сесію, але їх не пустила охорона мерії.

Біля турнікетів виникла штовханина, під час якої зламали нестійку загорожу.

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Як повідомляв УНІАН, політика виплати субсидій громадянам була введена в Україні 2014 року на тлі поетапного підвищення тарифів в Україні. Підвищення тарифів почав уряд Арсенія Яценюка, що ставив перед собою завдання навести лад у комунальній сфері, а також вирівняти вартість енергоносіїв для всіх споживачів. Спочатку планувалося розтягнути підвищення тарифів на два роки – з 2015-го по березень 2017 року. Однак у травні 2016 року уряд Володимира Гройсмана прийняв рішення про вирівнювання тарифів та цін на газ для населення, що призвело до подорожчання тепла та електроенергії.

Наразі в Україні субсидії на оплату комунальних послуг оформлені та переоформлені для 5,5 мільйона сімей українців. Надалі кількість оформлених субсидій буде лише зростати і досягне 8,5-9 мільйонів сімей. Середній розмір субсидій складе близько 2 тисяч гривень. Найгірше план із субсидій виконує Одеська область, де виплати оформлені лише 22% громадян, що звернулися по субсидії.

18 жовтня 2016 року Гройсман заявив, що Кабмін у рамках виконання програми допомоги громадянам України у зв'язку з підвищенням комунальних тарифів готовий впровадити механізм 12-місячної розстрочки комунальних платежів для сімей, які не оформили субсидії з тих чи інших причин.