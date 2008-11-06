В Криму оголосили штормове попередження

Кримське управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій оголосило в Автономній Республіці Крим штормове попередження на 7-8 листопада.

Як повідомили УНІАН в прес-службі кримського Главку МНС, 7-8 листопада на території автономії очікується пониження температури до 4-9 градусів тепла вдень і до 2 градусів морозу – 3 градусів тепла вночі. Крім цього, до кінця тижня очікується посилення південно-західного вітру до 15-20 метрів на секунду.

Укргидрометцентр МНС напередодні повідомляв про те, що 7-9 листопада в Україні очікується відчутне похолодання: температура повітря знизиться на 4-10°.