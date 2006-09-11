Чи мають студенти пільги на проїзд залізницею?

Громадянська мережа “ОПОРА” просить міністра освіти та науки України Станіслава НІКОЛАЄНКА роз’яснити ситуацію з пільговим проїздом на залізничному транспорті для студентів.

Про це йдеться у зверненні ОПОРИ, переданому УНІАН.

У документі нагадується, що 9 вересня Міністерство фінансів офіційно повідомило „Укрзалізницю”, що видатки, пов’язані з наданням пільг на проїзд залізничним транспортом, у державному бюджеті на 2007 рік взагалі не заявлені Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту. Прес-служба „Укрзалізниці” заявила, що станом на 1 серпня заборгованість Міністерства освіти та науки і Мінсім’ї перед залізничниками за пільгові перевезення з урахуванням боргів минулих років становить більш як 80 млн. грн. Державна адміністрація залізничного транспорту, у свою чергу, попередила про припинення обслуговування громадян на пільгових умовах вже з жовтня цього року. Майже відразу Міністерство сім’ї, молоді та спорту повідомило, що не має заборгованості перед „Укрзалізницею” і звинуватило її керівництво у провокації.

На думку членів ОПОРИ, така “суперечлива інформація свідчить про неузгодженість дій посадовців, до сфери обов’язків яких належить, зокрема, піклування про студентську молодь”.

“Водночас, нез’ясованість ситуації викликає занепокоєння студентів. Багато з них зверталося до Громадянської мережі “ОПОРА” із проханням пролити бодай якесь світло на обставини, пов’язані з можливістю скасування їх пільг на проїзд. Адже пільги на залізниці – це можливість не тільки частіше бувати вдома для студентів, які навчаються в інших містах, а й подорожувати по Україні, розширювати власний кругозір, культурно та духовно збагачуватися тощо”, - зазначається у зверненні громадянської мережі до міністра освіти.

Члени організації просять С.НІКОЛАЄНКА роз’яснити ситуацію, “викликану суперечливими повідомленнями про можливе скасування пільгового проїзду на залізничному транспорті для студентства”.

Вони висловлюються переконання, що саме Міністерство освіти та науки, в першу чергу, повинно піклуватися та захищати права студентів.

У зв’язку з цим громадянська мережа „ОПОРА” закликає міністра освіти і науки негайного роз’яснити дану ситуацію, а також якнайшвидше втрутитися в справу захисту студентських прав.

У разі відсутності реакції міністра, ОПОРА залишає за собою право підтримати протести студентів.