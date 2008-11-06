На Львівщині почалися масові скорочення

На підприємствах Львівської області розпочалися масові звільнення і скоречення працівників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час засідання Львівського прес-клубу ринкових реформ директор Львівського обласного центру зайнятості Михайло ХМІЛЬ.

М.ХМІЛЬ, спираючись на оперативні дані, повідомив, що «попередження про звільнення вже отримали 83 працівники швейного підприємства «Датський текстиль» (Сокальський район), на Золочівському радіозаводі у зв’язку зі скороченням лінії з виробництва жгутів під звільнення потрапляють 60 осіб, у Золочівському лісгоспі буде скорочено 150 працівників, а на заводі «Карпатські мінеральні води» під скорочення підуть 30 людей».

Також директор обласного центру зайнятості поінформував, що найближчим часом відбудуться звільнення працівників на Самбірському заводі будівельної кераміки, у Самбірських колійно-дорожних ремонтних майстернях, на Самбірському молокозаводі та Львівському автомобільному заводі.

«Ринок праці є більш консервативним порівняно з фінансовим ринком та ринком нерухомості, тому реагування відбувається з певним запізненням. Збільшення безробіття буде, але це буде наочно відчутно лише з січня наступного року, враховуючи те, що під час скорочення підприємство повідомляє про це працівника за два місяці», - зазначив М.ХМІЛЬ.

Також він повідомив, що станом на 1 жовтня у Львівській обласній службі зайнятості було зареєстровано 32 тисячі безробітних, 48% з них - люди віком до 35 років.

«Лише за жовтень у службу зайнятості звернулося ще 1 500 осіб, з них було зареєстровано 600 осіб, інші зверталися за консультаціями, з огляду на можливе звільнення. За попередніми прогнозами, до кінця року в центри зайнятості області очікується звернення близько 17 тисяч осіб», - сказав М.ХМІЛЬ.