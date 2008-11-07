У Fitch сумніваються, що Україні допоможе кредит МВФ

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings відзначає, що схвалення Радою керівників Міжнародного валютного фонду дворічного стабілізаційного кредиту Україні у розмірі 16,4 млрд. дол., з яких відразу буде надано 4,5 млрд. дол., надає істотну фінансову підтримку країні і дає чіткі орієнтири продуманої економічної політики, проте ризики для кредитоспроможності держави зберігаються.

Про це говориться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Fitch зазначає, що Україна має довгострокові рейтинги дефолта емітента в іноземній і національній валюті на рівні «B+», прогноз «Негативний».

«Істотний обсяг фінансування в іноземній валюті й супутні умови підтримують фінансову позицію країни і перспективи відновлення стабільності в економіці і фінансовій системі, - зазначає директор в аналітичній групі Fitch із суверенних рейтингів Ендрю КОХУН. - Проте навіть з урахуванням кредиту від МВФ ризики макроекономічної та фінансової стабільності України залишаються підвищеними, мірою того, як економіці належить пройти період непростого коригування, під час якого буде протестована готовність влади країни слідувати програмі МВФ».

У повідомленні зазначається, що кредит спрямований на підтримку стратегії відновлення макроекономічної та фінансової стабільності в країні. Ключові елементи стратегії включають перехід на більш гнучку валютну політику, зокрема, використання грошової бази як короткостроковий орієнтир напередодні введення режиму таргетування інфляції, посилення податково-бюджетної політики для наближення до балансу в 2009 р. і підтримки стабільності банківської системи (зокрема, поліпшення механізму відносно банкрутств банків, рекапіталізація життєздатних банків і посилення страхування депозитів). Програма передбачає спад в економіці України зі зниженням реального ВВП на 3% в 2009 р., а також швидке зменшення дефіциту рахунку поточних операцій з 6% у 2008 р. до 2% в 2009 р. Очікується зниження темпів інфляції з 26% в 2008 р. до 17% в 2009 р.

При цьому, на думку Fitch, той факт, що уряд України не має більшості в парламенті, а в країні тривалий час спостерігається політична нестабільність, викликає сумнів щодо спроможності політиків дотримуватися обраного курсу. «Схвалення ключових реформ, необхідних для отримання підтримки від МВФ, було відкладене, зважаючи на суперечки щодо часу проведення нових парламентських виборів, які так і залишаються нерозв’язаними. Крім того, президентські вибори наприкінці 2009 р. можуть створити додатковий тиск на політиків у бік відходу від узятих зобов`язань в політиці», - говориться в повідомленні.

Також наголошується, що Fitch знизило рейтинги України 17 жовтня 2008 р., зважаючи на занепокоєння щодо істотного ризику фінансової кризи на тлі ознак відтоку депозитів за перші три тижні жовтня у поєднанні з істотним тиском на курс гривні у бік зниження по мірі скорочення припливу іноземного капіталу. Курс національної валюти до сильного долара з початку місяця знизився на 40% до найнижчого рівня - близько 7 грн./дол. на 29 жовтня. «Доларизація банківської системи України (51% кредитів номіновано в іноземній валюті) піддає валютному ризику макроекономічну і фінансову стабільність країни. Значні інтервенції з боку Національного банку України привели до зміцнення курсу приблизно до 5,8 грн./дол., проте сприяли скороченню державних резервів до 32 млрд. дол. з 38 млрд. дол. на кінець вересня», - зазначає Fitch.

Рейтингове агентство відзначає, що істотний розмір пакета підтримки з боку МВФ необхідно оцінювати на тлі великих потреб України в зовнішньому фінансуванні на 2009 р. «Згідно з прогнозами МВФ, дефіцит рахунку поточних операцій України має скоротитися приблизно до 2% ВВП у 2009 р. (близько 4 млрд. дол.), оскільки зменшення імпорту переважуватиме шок, пов`язаний з умовами торгівлі, зважаючи на зростання цін на імпорт газу і зниження цін на сталь (основну статтю експорту). На кінець червня 2008 р. короткострокова заборгованість приватного сектора України становила 28 млрд. дол. і, за оцінками Fitch, українським позичальникам може потрібно буде рефінансувати довгострокові запозичення з термінами погашення в 2009 р. на 19 млрд. дол. Перехід на валютні депозити та/або втеча капіталу могли б мати додатковий тиск на позиції зовнішніх фінансів країни», - говориться в повідомленні.

Fitch зазначає, що та сума, яка буде надана МВФ відразу (4,5 млрд. дол.), не відновить всі втрати резервів країни за жовтневий період нестабільності валютного курсу.

Також повідомляється, що суверенні рейтинги України підтримуються такими чинниками, як низький державний борг і помірні потреби держави в рефінансуванні на 2009 р. (2,5 млрд. дол., зокрема 0,9 млрд. дол. внутрішнього рефінансування, переважно в гривні, і 1,6 млрд. дол. зовнішнього рефінансування, зокрема єврооблігації на 0,5 млрд. дол. з терміном погашення в травні). Проте погіршення економічних перспектив і потреба економіки в подальшій державній підтримці можуть погіршити сильні бюджетні позиції України в середньостроковій перспективі, зазначає Fitch.