Зізнання під струмом: як в Росії змушують українських політв'язнів підписати потрібні документи

Цей вирок чеченського суду адвокати сподівалися оскаржити у російському Верховному суді, однак цього тижня українці стали свідками ще одного відвертого знущання з правосуддя, йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень.

Станіслав Клих – російський політв'язень. До затримання був істориком, учив студентів, допомагав літнім батькам і мріяв про дітей.

У Росії після затримання його катували заради правильних свідчень у кімнаті №18.

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Рік тому він дав свідчення про те, що нібито вбивав російських солдатів у чеченській війні середини 1990-х, а разом із ним воювали його співкамерник Микола Карпюк та українські політики Дмитро Ярош, Степан Полторак, брати Тягнибоки та Арсеній Яценюк.

Мама Клиха розповіла, що він поїхав до Росії до дівчини Вікторії, з якою познайомився у Криму. Вона неодноразово приїжджала до нього у гості і вони навіть ходили на Євромайдан. Одного дня йому надійшло повідомлення "Я вагітна. Приїжджай". У серпні 2014 року він поїхав, поселився в готелі, де його і затримали. "Вона - підсадна, бо нас там дуже не хотіли бачити. Він каже: "Мамо, мене так катували страшно. Мені вже все одно було. Я вже так схуд, що я вже не міг ні ложки тримати - мені вже все ровно було. Що вони дали, те я й підписав", - розповідає жінка.

Клиху заливали психотропні препарати, змушували їсти галюциногени, не давали спати, ставили голими колінами на камінці, натягали мішок на голову, і катували струмом упродовж місяця. "Мене катували 10 днів струмом, дроти прив'язували до геніталій, били цілий день, чекаючи допоки прийде слідчий, а він приходив і нібито не бачив. Вдягали пакети на голову, душили. 10 днів це робили зі мною, а з Клихом це роблять і зараз", - розповів Геннадій Афанасьєв, якому вдалось повернутися до України з Росії.

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Клих погодився підписати усе, що треба слідству. Про всі ці знущання він напише за рік, коли підсадного федерального адвоката замінить незалежний.

Миколу Карпюка катували менше, бо він погодився підписати усе, що скажуть одразу після погроз посадити під напругу його 10-річного сина. Щоразу, коли під час судів він згадував про це – йому затуляли рота.

Карпюка затримали у березні 2014 року, коли він разом із двома друзями нібито поїхав на переговори до Москви. Зустрітися мали із людьми Путіна. Навіщо? Питання поки залишається без відповіді. "Їм був хтось потрібен із "Правого сектора". Він був одним із лідерів "Правого Сектора". У мене є брат Володимир, який був у Чечні в той період, який знаходиться в федеральному розшуці. Навіть зі слів брата, і я багато кого знаю зі свідків, ті люди, які були в Чечні під час другої чеченської кампанії, всі в один голос кажуть, що Микола там не був", - повідомив знайомий Миколи Карпюка Андрій Мамалига.

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У засуджених українців є алібі. Карпюк доглядав свою хвору маму, коли у Чечні йшла війна. Клих складав сесію в університеті Шевченка. Залікову книжку із датами іспитів московські судді навіть не захотіли подивитися і не додали до справи. Однокурсники підтвердили: Клих був в Україні. Єдиним свідком проти них є злочинець у російській тюрмі Олександр Малофеєв. Він відбуває термін із 2009 року. Він наплів на замовлення спецслужб про те, що воював з хлопцями у Чечні, а ще там були Яценюк, Полторак і Аваков. Він розповів, як вони вбивали російських солдатів.

Обміняти Карпюка та Клиха, як свого часу Савченко, шансів наразі мало. "Коли піднімалось питання під час нормандської зустрічі, це викликало, звісно, таку дуже емоційну реакцію з російської сторони. У нас надзвичайно загострилось і ускладнилося питання звільнення після кількох провокацій, у тому числі, провокацій так званих кримських, у результаті яких у нас просто ще з'явилися політв'язні. Той же Панов, і, звичайно, після історії з Романом Сущенком", - заявила віце-спікер Ірина Геращенко.

Доки політики домовляються, українські правозахисники передали до Європейського суду з прав людини два томи документів із детальними описами усіх порушень і жорстоких допитів. Утім, розгляд справи може затягнутися на роки. Таких політв'язнів у МЗС нараховують до 40. Миколу Карпюка із дня на день можуть етапувати до будь-якої колонії. Наприклад, до Сибіру чи Якутії, як Сенцова та Кольченка. Станіслава Клиха ще залишать у Грозному. Його судитимуть у новій справі - за образу прокурора. Його мама цьому навіть рада, бо принаймні знатиме, де її син.