Деканоідзе: Слідчим і оперативникам підвищили зарплати

Про це заявила глава Нацполіції Хатія Деканоїдзе в ході брифінгу, передає телеканал "112 Україна".

Читайте такожДеканоідзе задекларувала понад 3,5 млн грн доходу

"З учорашнього дня всі оперативники отримали підвищену зарплату. Близько 10 тисяч гривень. Також підвищену зарплату отримали слідчі, теж близько 10 тисяч гривень. Для дільничних теж будуть підняті зарплати", - заявила Деканоідзе.

Глава Нацполіції зазначила, що це позитивно вплине на мотивацію поліцейських, а в результаті і на розкриття.