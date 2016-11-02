НАБУ сподівається отримати право на прослуховування до кінця року

Про це прес-служба відомства повідомляє на сторінці у Facebook.

"Законопроект про "прослушку" для НАБУ, нарешті, в порядку денному роботи Верховної Ради. Це вселяє надію, що до кінця року НАБУ отримає право на самостійне зняття інформації з каналів зв'язку», - йдеться у повідомленні.

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У НАБУ нагадали, що цього кроку чекає і Міжнародний валютний фонд. «Сподіваємося на підтримку суспільства і народних депутатів», - наголосили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції рекомендував парламенту ухвалити за основу і в цілому законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (щодо діяльності Національного антикорупційного бюро) (№ 4812).

Як зазначив директор НАБУ Артем Ситник, цим законопроектом у Кримінальному процесуальному кодексі пропонується встановити, що до органів, які мають право здійснювати зняття інформації з каналів зв'язку, відноситься і Бюро. Нині, зауважив Ситник, право на зняття інформації з каналів зв'язку мають органи Служби безпеки та Національної поліції.

16 вересня комісар Європейського Союзу з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган заявляв, що отримання НАБУ можливості самостійно знімати інформацію з каналів зв'язку сприятиме незалежності відомства.