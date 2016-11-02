У Раді пропонують зменшити пенсійний вік для багатодітних матерів

Проект закону № 5343 про внесення відповідних змін до закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» підготували народні депутати з УКРОПу Тарас Батенко, Ірина Констанкевич, Валентин Дідич, Олександр Шевченко, Олександр Дубінін, Віталій Купрій, Андрій Денисенко та Віктор Шевченко.

В разі його ухвалення багатодітні жінки матимуть право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 55 років та за наявності не менше 20 років страхового стажу.

«Наша ініціатива має соціальний характер. Ми хочемо, щоб суспільство звернуло увагу на жінок, які народили та виховали трьох і більше дітей. Нині потрібно підтримати інститут сім’ї, роль жінки-матері. Крім того, ці жінки часто поєднують сім’ю та роботу, тому заслуговують на право раніше вийти на відпочинок», – пояснила Ірина Констанкевич. Нардеп додала, що запровадження цієї норми буде додатковим стимулом для жінок народжувати дітей.

Відповідно до тексту законопроекту, норма про достроковий вихід на пенсію не поширюватиметься на жінок, які ухиляються від виконання своїх обов'язків з виховання дитини чи позбавлені батьківських прав, жорстоко поводяться з дітьми, вдаються до їхньої експлуатації, страждають на хронічний алкоголізм чи наркоманію, мають непогашену судимість за вчинення умисного злочину. Не зменшуватимуть пенсійний вік також матерям, чиї діти вчинили умисний злочин.

«Ми будемо доносити нашу позицію до колег з парламенту. І сподіваємося, що здоровий глузд та знання реального стану справ у суспільстві візьмуть гору», – сказала Ірина Констанкевич.