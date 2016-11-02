Ватажок "ДНР" Захарченко обіцяє назвати імена організаторів ліквідації "Мотороли"

Про це Захарченко заявив, спілкуючись із журналістами. Відповідне відео опубліковано на каналі YouTube так званого «міністерства інформації «ДНР».

«Ми готові назвати ім’я офіцерів української СБУ, які, принаймні, причетні і які розробляли цю операцію. Це найближчим часом я зроблю, назву за прізвищами – хто», – сказав ватажок «ДНР».

Як повідомляв УНІАН, за даними групи «Інформаційний спротив», Захарченко використовує ліквідацію "Мотороли" для усунення небажаних елементів "ДНР". Зокрема, "МДБ ДНР" проводить масштабні затримання співробітників "поліції ДНР", яких підозрюють у причетності до ліквідації ватажка бандформування "Спарта".

Читайте такожТерориста "Моторолу" ліквідували за вказівкою Путіна - російський політолог

Одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня.

Раніше ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсенія Павлова ("Моторолу") Київ "оголосив війну "ДНР". Незабаром у "ДНР" заявили, що їм відомо, хто замовив вбивство терориста "Мотороли".