Посольство США висловило розчарування через закриття Центру обслуговування громадян в Одесі

Про це йдеться у Twitter Посольства США в Україні.

"Розчаровані діями, що призводять до закриття центрів обслуговування громадян, які підвищують якість послуг і борються з корупцією", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко взяв участь у відкритті Центру обслуговування громадян в Одесі. Тоді президент назвав відкриття такого Центру обслуговування громадян одним з реформаторських проектів, реалізація якого стала можливою завдяки зусиллям обласної ради, міського самоврядування і міжнародних партнерів.

2 листопада 2016 року в Одесі було закрито Центр обслуговування громадян.

Як заявив голова Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі, центр закрито через ухвалення закону №5067 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно і захисту прав власності».

Як пояснив керівник ЦОГ Артур Аміров, закон позбавляє громадян можливості реєструвати в центрі свої майнові права, надавати послуги з організації та реєстрації шлюбів, юридичні консультації тощо.

За його словами, закон набув чинності того дня, коли почалася реалізація рекламної кампанії центру, гроші на яку були виділені USAID (Агентство США з міжнародного розвитку).

«З 1 листопада за підтримки USAID запущена повноцінна рекламна кампанія, яка тепер стає безцільною», - акцентував Аміров.

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Довідка УНІАН. 6 жовтня Верховна Рада прийняла закон №5067 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності», відомий також як "антирейдерський закон". Документ розроблено з метою захисту прав власності під час реєстраційних дій, посилення адміністративної та кримінальної відповідальності суб'єктів реєстраційних дій, учасників незаконної змови.

Основними нововведеннями закону є впровадження нотаріального засвідчення підписів голови та секретаря загальних зборів компанії при реєстрації змін юридичної особи; нотаріального засвідчення підписів на статутних документах, розподільчому балансі, заяви про вихід з товариства; кримінальної відповідальності реєстраторів за неправомірні дії при перереєстрації власності.