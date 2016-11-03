На Дніпропетровщині шахтарям продавали старе обладнання з Росії

Старе обладнання з Росії продавалось гірничо-збагачувальним підприємствам Дніпропетровщини в якості нового.

Про це йдеться у повідомлені СБУ, передає Depo.ua.

"Фірма з Полтави, порушуючи санкційний режим проти Росії, закупало в афілійованих компаній старе обладнання для гірничо-збагачувальних комбінатів Дніпропетровщини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом 2016 року підприємство закуповувало гідронасоси, проводило їх ремонт та поставляло на адресу російських підприємств, включених до санкційного списку.

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"Фірма постачала низці гірничо-збагачувальних комбінатів Дніпропетровської області обладнання з відпрацьованим ресурсом на 70 – 90%, як нове. Кошти, отримані внаслідок оборудки, переводилися на рахунки фіктивних фірм та розподілялися між посадовцями дніпропетровських та полтавського підприємств. Упродовж 2015-2016 років зловмисники незаконно перевели у готівку понад 22 мільйони гривень", - підкреслює видання.

Під час обшуків у житлових та офісних приміщеннях, які використовували зловмисники, співробітники спецслужби вилучили понад 280 тисяч гривень, 76 тисяч російських рублів, 68 тисяч доларів США та 11 тисяч євро готівкою, комп’ютерну техніку та фінансово-господарську документацію з доказами протиправної діяльності. У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 358 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до фінансової оборудки.