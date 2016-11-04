СБУ затримала мешканку Дніпра, яка вела активну антиукраїнську пропаганду в соцмережах (відео)

10:23, 04 листопада 2016
Суспільство
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Мешканку Дніпра, яка вела активну антиукраїнську пропаганду в соціальних мережах, затримала Служба безпеки України.

Жінка розповсюджувала сепаратистські матеріали на різних інформаційно-політичних пабліках / фото: УНИАН

Відповідне відео оприлюднив прес-центр СБУ на своєму YouTube-каналі.

В анотації до відео зазначається, що у 2014 році 30-річна жінка через Інтернет познайомилася з представниками спецслужб РФ, погодилася розповсюджувати сепаратистські матеріали на різних інформаційно-політичних пабліках та стала адміністратором кількох груп антиукраїнської спрямованості. 

Вона поширювала інформацію, спрямовану на дискредитацію української держави та армії, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, входження південно-східних областей України до складу Росії.

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Крім того, за завданням своїх кураторів, жінка розміщувала у праворадикальних та проукраїнських групах соціальних мереж спеціально підготовлені спецслужбами РФ заклики до участі в акціях протесту проти влади.

Під час обшуку співробітники спецслужби вилучили у зловмисниці комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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