Гройсман обіцяє виділити кошти на завершення реконструкції перинатального центру у Львові

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

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"У нас є на наступний рік Державний фонд регіонального розвитку, субвенція на соціально-економічний розвиток. І я думаю, що ми в рамках цього ресурсу знайдемо кошти для того, щоб при прийнятті бюджету з 1 січня відновити і завершити будівництво цього перинатального центру", - сказав Гройсман.

Він додав, що його поінформували, що на це потрібно 107 млн грн.

"Я думаю, що ми спільно - Львівська область плюс Державний фонд регіонального розвитку - це питання вирішимо", - зазначив прем'єр-міністр.

Як повідомлялося, реконструкцію Львівського обласного перинатального центру розпочали ще в жовтні 2013 року. Медзаклад потрапив до державної програми розвитку материнства та дитинства «Нове життя». Тоді підрядник почав ремонтувати одразу два корпуси і пообіцяв, що до грудня 2014-го відремонтований пологовий буде здано в експлуатацію. Однак, центр і досі не функціонує, оскільки будівельні роботи зупинені через брак фінансування.

Співробітники Львівського обласного перинатального центру неодноразово пікетували органи влади, вимагаючи завершити реконструкцію центру.