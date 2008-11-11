Ціна землі навколо Києва (по районах)

Середня вартість землі у передмісті Києва під котеджне будівництво з 3 по 9 листопада ц.р. знизилася на 1,09%, або на 74 дол. - до 6 679 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок знизилася у Києво-Святошинському районі на 1,12% (118 дол.) - до 10 385 дол./сотка, Обухівському – на 1,15% (94 дол.) – до 8113 дол./сотка, Бориспільському – на 1,35% (94 дол.) – до 6846 дол./сотка, Броварському – на 0,93% (54 дол.) – до 5761 дол./сотка, Васильківському – на 1,20% (62 дол.) – до 5111 дол./сотка; Макарівському – на 0,26% (7 дол.) – до 2643 дол./сотка і Вишгородському районі – на 1,34% (80 дол.) – до 5875 дол./сотка.

При цьому, вартість земельних ділянок зросла у Кагарлицькому – на 3,44% (67 дол.) – до 2015 длл./сотка, Фастівському – на 4,09% (65 дол.) – до 1655 дол./сотка, Баришевському – на 2,56% (39 дол.) – до 1564 дол./сотка і Бородянському районі – на 1,58% (47 дол.) – до 3013 дол./сотка.

Обсяг пропозицій земельних ділянок від усієї сукупності виставлених на продаж об`єктів в одинадцяти районах Київської області становить: у Макарівському районі – 23%, Бориспільському – 11%, Васильківському – 10%, Києво-Святошинському – 15%, Броварському – 16%, Обухівському – 7%, Бородянському – 4%, Вишгородському – 8%, Кагарлицькому – 2%, Баришевському – 2%, Фастівському – 2%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі у передмісті Києва під котеджне будівництво за жовтень ц.р. знизилася на 1,62%, або на 111 дол. - до 6 752 дол. за сотку.

У 2007 році вартість земельних ділянок у передмісті Києва під котеджне будівництво зросла на 67% (2364 дол.) - до 5 864 дол. за сотку.