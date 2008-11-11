Нафтогаз майже домовився з Газпромом

НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» домовилися, що в 2009 році в Україну буде поставлено не менш як 55 млрд. куб. м газу.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що така домовленість була досягнута сьогодні під час робочої зустрічі голови правління НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ і голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА.

«Досягнуто домовленості про те, що в 2009 році в Україну буде поставлено не менш як 55 млрд. куб. м газу», – говориться в повідомленні.

Також у повідомленні сказано, що на зустрічі обговорювалися питання, пов`язані з реалізацією положень Меморандуму про співпрацю в газовій сфері від 2 жовтня 2008 року, підписаного головою уряду Росії і прем`єр-міністром України.

Довідка УНІАН. 2 жовтня в 2008 р. Під час зустрічі глави уряду РФ Володимира ПУТІНА і прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО було підписано Меморандум про співпрацю в газовій сфері. Одним із ключових положень документа є можливість переходу на прямі довгострокові відносини між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» з 1 січня 2009 року. Документом також підтверджено намір поетапного (впродовж трьох років) переходу на ринкові, економічно обгрунтовані та взаємоузгоджені ціни на газ для України, а також тарифи на транзит газу її територією.

У березні 2008 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали Угоду про розвиток відносин у газовій сфері.

У 2008 році до України буде поставлено газ центрально- і середньоазіатського походження в обсягу не менш як 55 млрд. куб. м за ціною 179,5 дол. за тис. куб. м. Покупцем газу на кордоні України в даний час є НАК «Нафтогаз України».

Відповідно до угоди, з 1 травня 2008 року пряме постачання газу промисловим споживачам України обсягом 7,5 млрд. куб. м здійснює 100-процентне дочірнє підприємство ВАТ «Газпром» – ТОВ «Газпром збут Україна».