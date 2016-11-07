На Львівщині стартували міжнародні військові навчання "Кленова арка-2016" (фото)

Сьогодні, 7 листопада, у Львівській області на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) понад 200 українських, польських, литовських та канадських військовослужбовців взяли участь у церемонії відкриття багатонаціонального командно-штабного навчання "Кленова арка-2016".

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

Зазначається, що Збройні сили України на навчанні представляють воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ. За словами співкерівника навчань з української сторони підполковника Ігоря Скибюка, переважна більшість військовослужбовців-десантників мають досвід участі у бойових діях в районі АТО.

"Багатонаціональне навчання "Кленова арка-2016" сприяє поглибленню співпраці та зміцненню відносин у військовій сфері між Україною, Польщею та Литвою. Українські військовослужбовці здобули цінний досвід бойових дій і готові ним поділитися з нашими військовими партнерами. Впевнений, що спільні зусилля будуть ефективними й успішними", - зазначив Скибюк.

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До маневрів залучено особовий склад управління литовсько-польсько-української бригади під командуванням заступника командира полковника Володимира Юданова. Головними інструкторами та посередниками є досвідчені офіцери ЗС Канади.

"Роль канадських інструкторів під час "Кленової арки-2016", в першу чергу, полягатиме у наданні наставництва для військовослужбовців литовсько-польсько-української бригади і приданих підрозділів задля досягнення повної оперативної готовності. Під час навчання військовослужбовці з різних країн співпрацюватимуть, навчатимуться і ділитимуться набутим досвідом", - зауважив співкерівник навчання з канадської сторони підполковник Джон Вудгейт.

Військові маневри триватимуть близько двох тижнів. Вони сприятимуть покращенню міжнародних військових відносин між збройними силами країн-учасниць і підвищенню рівня взаємодії багатонаціональних сил, зазначається в повідомленні.

"Розвиток подій у світі і Східній Європі засвідчив актуальність і необхідність проведення таких навчань, адже у наш час однією зі складових забезпечення національної безпеки є участь у системі колективної безпеки. Наявність підготовленої боєздатної військової складової є важливою умовою, яка здатна забезпечити дотримання міжнародного права і виконання міжнародних договорів. Ми демонструємо готовність та здатність спільно відповідати на гібридні загрози, тренуємо визначені багатонаціональні компоненти та національні елементи системи оборони в управлінні операціями з реагування на кризові ситуації", - підкреслив керівник навчання, командир 80-ї окремої десантно-штурмової бригади полковник Володимир Шворак.

Планується, що під час "Кленової арки-2016" командний склад одного із батальйонів ВДВ, офіцери якого нещодавно повернулися з району проведення АТО, у складі багатонаціональної бригади набуде навичок для виконання операцій з підтримки миру. Також десантники опанують міжнародні операційні процедури у багатонаціональному військовому середовищі, зазначили в Міноборони.