Секретаріат Президента і РНБО перевіряють Прикордонну службу

У період з 3 по 20 листопада відповідно до Указу Президента України у Державній прикордонній службі працює інспекційна комісія Секретаріату Президента і працівників апарату Ради національної безпеки та оборони України з перевірки реалізації заходів щодо розвитку прикордонного відомства.

Як повідомили УНІАН, у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Держприкордонлужби, очолює інспекторський склад завідувач відділу з питань контролю за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань - заступник головного інспектора Інспекції з питань контролю за діяльністю військових формувань Головної служби безпекової та оборонної політики Секретаріату Президента України Степан НІКОЛАЄНКО. Усього прикордонне відомство перевіряють 38 інспекторів.

Наразі інспекторські групи працюють у Східному, Південному та Західному регіональних управліннях. До цього інспектувалися Адміністрація Державної прикордонної служби України, органи забезпечення та ОКПП «Київ».