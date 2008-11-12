Фонд Ахметова передав до в'язниць Донеччини флюоромобіль

Фонд Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» придбав пересувний кабінет цифрової флюорографії для тюрем і виправних колоній Донецької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду, сучасний пересувний кабінет почне роботу вже 11 листопада, найближчим часом флюорографічне обстеження пройде понад 6 тис. ув’язнених.

Мета обстеження – своєчасне виявлення захворювання на туберкульоз у ув’язнених і запобігання поширенню хвороби, зазначили в прес-службі. Так, показник захворюваності на туберкульоз у пенітенціарних установах Донецької області в 25 разів перевищує показник у цивільному секторі.

Флюоромобіль придбано Фондом Ріната АХМЕТОВА в рамках реалізації «Програми подолання епідемії туберкульозу в Донецькій області в 2007-2011 рр.». Висока розподільна здатність цифрового ФЛГ дозволяє діагностувати туберкульоз, пухлини та інші зміни легенів на ранніх стадіях, що значно полегшує лікування та підвищує його ефективність. Вартість флюоромобіля становить 640 тис. грн.

Довідка УНІАН. Фонд Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

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