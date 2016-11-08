На Донеччині спецслужби заблокували ввезення до "ДНР" товарів на понад 500 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН в прес-центрі СБУ, під час огляду автомобілів у п’яти з них правоохоронці виявили товари, які транспортувалися без відповідних документів, усупереч встановленим правилам.

Співробітники спецслужби вилучили, зокрема, квадроцикл, комплектуючі до газових котлів та комп’ютерів, мобільні телефони, ліки та будівельні матеріали.

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За словами водіїв, товари вони везли до т.зв. "ДНР" для перепродажу на замовлення бойовиків та їхнього оточення.

Як зазначили в прес-центрі, тривають відповідні процесуальні дії.