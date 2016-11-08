На Донеччині спецслужби заблокували ввезення до "ДНР" товарів на понад 500 тисяч гривень
10:25, 08 листопада 2016Суспільство
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Співробітники Служби безпеки України за добу затримали на блокпостах у Донецькій області нелегальні товари на понад 500 тис. грн, які водії планували ввезти на тимчасово окуповані території.
СБУ за добу затримала на Донеччині нелегальних товарів на понад 500 тис. грн / фото: УНИАН
Як повідомили УНІАН в прес-центрі СБУ, під час огляду автомобілів у п’яти з них правоохоронці виявили товари, які транспортувалися без відповідних документів, усупереч встановленим правилам.
Співробітники спецслужби вилучили, зокрема, квадроцикл, комплектуючі до газових котлів та комп’ютерів, мобільні телефони, ліки та будівельні матеріали.
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За словами водіїв, товари вони везли до т.зв. "ДНР" для перепродажу на замовлення бойовиків та їхнього оточення.
Як зазначили в прес-центрі, тривають відповідні процесуальні дії.
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