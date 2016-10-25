У Порошенка назвали вбивство журналіста Шеремета викликом Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на міжнародній конференції «Безпека журналістів в Україні. Припинення безкарності» в Києві.

«Вбивство в центрі нашої столиці відомого українського діяча, білоруського та російського журналіста, українського нашого колеги Павла Шеремета ми розцінюємо як виклик, кинутий, насамперед, українській державі та спрямований на дестабілізацію українського суспільства», - заявив він.

Він нагадав, що президент України Петро Порошенко після цього жахливого випадку зібрав нараду та дав чітке доручення керівництву силових структур забезпечити оперативне та об’єктивне розслідування цього злочину.

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Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув вранці 20 липня в центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за ч. 2 п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія. Він також заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, що стосується вбивства журналіста.