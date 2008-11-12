Тимошенко просвітили, що «голодний машиніст – загроза пасажирові»

Працівники комунальних транспортних підприємств Києва з раннього ранку пікетують будівлю Кабінету міністрів з вимогою «припинити свідоме знищення транспортного комплексу столиці», повідомили УНІАН організатори акції.

За даними джерела, тисячі транспортників вийшли на мітинг, повз будівлю уряду курсують автобуси з транспарантами «Голодний машиніст – загроза пасажирові!». Транспортники ведуть збір підписів під зверненням профспілок до Кабміну з вимогою не ставити під загрозу безпеку киян - пасажирів громадського транспорту - «або не намагатися поставити під сумнів запропоноване БЮТ і підтримане Київрадою рішення про зміну тарифів на проїзд, або гарантувати виплату з Держбюджету компенсацій збитків комунальних транспортних підприємств».

Пікетники заявляють, що вважають роботу урядової комісії під керівництвом віце-прем`єр-міністра від БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА піар-акцією і обіцяють у разі, якщо спроби змінити тарифи на проїзд триватимуть, 14 листопада блокувати роботу громадського транспорту столиці.

«Якщо окремі політсили хочуть піаритись на наших бідах, то хай беруть шефство над київським транспортом і дають гроші. І тоді ми будемо писати на вагонах метро – «пофарбовано за гроші такої-то партії» - сказав машиніст метрополітену Віталій ЗАМОЙСЬКИЙ.

Учасники мітингу Соціалістичної партії України, що проходить тут же, підтримали транспортників і теж виступили проти намірів уряду підірвати безпеку пасажирських перевезень в столиці.