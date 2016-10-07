Екс-беркутівець про розстріл Майдану: набої зі свинцевою картеччю привозили спеціальні машини

Сьогодні 5 канал вирішив опублікувати важливі свідчення обвинуваченого.

Він розповів, що біля Жовтневого палацу ввечері спеціальні машини привозили патрони.

"Я сам патрони не бачив, але особовий склад, який отримував, вони між собою розмовляли і говорили, що патрони були різні", - заявив Шаповалов та додав, що розумів, що видавалися набої зі свинцевою картеччю.

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При цьому екс-беркутівець стверджує, що він як командир підрозділу не давав своїм підлеглим вказівок щодо використання набоїв.

Крім того, за словами Шаповалова, йому невідомо, чи складалися документи щодо видачі набоїв зі свинцевою картеччю: "Я такого факту не знаю. Станом на 18-те число помпові рушниці мали приблизно 12–15 осіб".

Також він заявив, що бачив, як працівники його ж підрозділу робили постріли в бік мітингувальників із вказаних помпових рушниць.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня екс-беркутівець з Харкова Віктор Шаповалов у суді визнав свою провину, попросив вибачення та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль. Шаповалов детально розповів, як спецпризначенці з різних областей відрізняли одне одного на Майдані у лютому 2014 року.

За його словами, на шоломи ззаду клеїли різнокольорові наліпки. Адвокати стверджують, що ця інформація дасть можливість розрізнити інших причетних до поранень та вбивств майданівців.