На Тернопільщині відкрили справу проти юнака, який намагався втекти від служби в армії у столицю

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 25-річний житель села Кушлин Кременецького району на початку призовної кампанії отримав повістку на проходження медичного огляду.

Він документ отримав та розписався про згоду з'явитися у військкомат.

Згодом пройшов медкомісію і отримав повістку для служби у військовій частині. Проте у день відправки – 10 жовтня – він не з'явився у міський комісаріат.

Читайте такожПорошенко в зоні АТО: ми перевели армію на професійну основу, тепер вона добровольча

У ході оперативно-профілактичного відпрацювання Кременецького району правоохоронці встановили, що призовник поїхав до Києва на роботу. Телефоном він повідомив, що повертатися додому наразі не збирається, щоб його не відправили у армію.

Слідчі даний факт внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 335 ч. 1 ККУ (ухилення від призову на строкову службу).

Після затримання юнака йому загрожує обмеження волі на строк до трьох років.