На Тернопільщині відкрили справу проти юнака, який намагався втекти від служби в армії у столицю

13:14, 10 листопада 2016
Суспільство
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На Тернопільщині відкрили кримінальне провадження щодо юнака, який ухилився від служби в армії.

Армія / REUTERS

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 25-річний житель села Кушлин Кременецького району на початку призовної кампанії отримав повістку на проходження медичного огляду.

Він документ отримав та розписався про згоду з'явитися у військкомат. 

Згодом пройшов медкомісію і отримав повістку для служби у військовій частині. Проте у день відправки – 10 жовтня – він не з'явився у міський комісаріат. 

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У ході оперативно-профілактичного відпрацювання Кременецького району правоохоронці встановили, що призовник поїхав до Києва на роботу. Телефоном він повідомив, що повертатися додому наразі не збирається, щоб його не відправили у армію. 

Слідчі даний факт внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 335 ч. 1 ККУ (ухилення від призову на строкову службу).

Після затримання юнака йому загрожує обмеження волі на строк до трьох років.

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