Київське метро обіцяє завтра не страйкувати

У зв’язку із озвученими раніше погрозами профспілкових організацій КП “Київський метрополітен” та КП “Київпастранс” про можливе проведення 14 листопада акції протесту, що полягатиме у зупинці роботи пасажирського громадського транспорту міста, столичний метрополітен офіційно повідомляє, що завтра працюватиме у звичному режимі.

Відповідна заява оприлюднена на офіційному сайті метрополітену.

Метрополітен також повідомляє, що у Кабінеті міністрів триває засідання урядової комісії під головуванням заступника міністра економіки Віктора ПАНТЕЛЕЄНКА, створеної для вивчення економічної обґрунтованості підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. У засіданні беруть участь начальник “Київського метрополітену” Петро МІРОШНИКОВ та головний економіст “Київського метрополітену” Людмила ШАБЛІЙ.

За інформацією підземки, “між сторонами намітився діалог, що триватиме до повного завершення роботи спеціальної робочої групи”.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада у відкритій заяві профспілки працівників комунального транспорту Києва не виключили можливість зупинки всього рухомого складу в п`ятницю, 14 листопада, на знак протесту проти втручання Кабінету міністрів у рішення міських властей з метою скасувати підвищення тарифів.

Довідка УНІАН. Київська міська державна адміністрація видала розпорядження про підвищення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті: з 4 листопада ц.р. одна поїздка в метрополітені коштує 2 грн., якщо пасажир купує один жетон на проїзд. Проїзд у наземному транспорті коштує 1,5 грн., якщо купити квиток завчасно в кіоску, і 2 грн. – якщо в салоні автобуса, трамвая або тролейбуса.

Прокуратура Києва почала перевірку дотримання столичною міською державною адміністрацією законодавства при введенні нових тарифів на проїзд у громадському транспорті.

6 листопада перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ доручив Міністерству транспорту і зв`язку разом із Міністерством житлово-комунального господарства України перевірити обгрунтованість підвищення тарифів на послуги міського пасажирського транспорту в Києві. Про результати перевірки члени робочої групи повинні доповісти першому віце-прем`єру до 13 листопада.