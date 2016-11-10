Український консул відвідав незаконно засуджених в РФ Костенка та Вигівського – МЗС

Як повідомляється на сторінці Департаменту консульської служби МЗС України у Facebook, 8-9 листопада в приміщенні виправної колонії в м. Кірово-Чепецьк (Кіровська область) відбулися зустрічі консульської посадової особи Посольства України в РФ з Костенком та Вигівським.

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«Під час зустрічей консул перевірив умови утримання та стан співвітчизників. Українцям було надано належну консульсько-правову та матеріальну допомогу. Скарг на наявність упередженого ставлення чи інших протиправних дій з боку адміністрації колонії ув’язнені не висловлювали», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Вигівський у вересні 2014 року був незаконно затриманий російською окупаційною владою на тимчасово окупованій території Криму та обвинувачений у шпигунстві. Українця у грудні 2015 року було засуджено до 11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Костенка звинувачували в тому, що під час Євромайдану у 2014 році в Києві він нібито заподіяв тілесні ушкодження співробітнику кримського спецпідрозділу «Беркут». Крім того, він нібито без передбаченого законом дозволу, незаконно зберігав за місцем проживання нарізний ствол. У травні 2015 року так званий Київський районний суд окупованого Сімферополя засудив Костенка за статтею 222 ч. 1 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вогнепальної зброї) до покарання строком на 4 роки і 2 місяці. Пізніше в апеляційних інстанціях цей строк було зменшено до 3 років і 6 місяців.