Аваков запросив шістьох міністрів до Харкова

Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ запросив шістьох міністрів Кабінету міністрів України на засідання колегії облдержадміністрації, яке відбудеться 17 листопада, для обговорення роботи промисловості регіону в умовах кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.АВАКОВ поінформував сьогодні депутатів на сесії Харківської облради.

«На колегію облдержадміністрації запрошено шість міністрів уряду... Ми розуміємо, що у міністра може й не бути можливості приїхати до нас, але, як мінімум, заступники міністрів приїдуть. Отже, буде професійна розмова», - сказав А.АВАКОВ, не уточнивши, представники яких саме відомств були запрошені.

Він також повідомив, що на засідання запрошені депутати обласної ради та керівники харківських підприємств.

За словами голови ОДА, на колегії розглядатимуться питання роботи харківської промисловості в умовах економічної кризи та можливі шляхи виходу з цієї ситуації.