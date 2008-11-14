Відкрилося військове містечко для прикордонників на Луганщині

На території Біловодського району Луганської області сьогодні урочисто відкрито військове містечко відділу прикордонної служби "Біловодськ".

На будівництво містечка було виділено 700 тис. грн. державних коштів, повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Луганської облдержадміністрації.

У ході урочистого відкриття перший заступник голови Державної прикордонної служби України Михайло КОВАЛЬ нагородив 10 прикордонників грамотами і медалями. Кращим прикордонникам було вручено також нагороди облдержадміністрації й обласної ради.

Довідка УНІАН. Ділянка українсько-російського державного кордону, яку охороняє Луганський прикордонний загін, - 746 км і є найдовшою серед усіх областей України.