Уряд гарантує виплату пенсій

Кабінет Міністрів України розглянув заходи щодо збереження доходної частини державного бюджету та недопущення заборгованості із пенсійних виплат.

Як повідомляє прес-служба Мінпраці, під час засідання міністр праці та соціальної політики України Людмила ДЕНІСОВА поінформувала про ситуацію, що складається з фінансуванням пенсійних виплат до кінця нинішнього року. Вона, зокрема, наголосила, що виплата пенсій здійснюється і буде здійснюватися у розмірах, передбачених законодавством.

З метою недопущення заборгованості із фінансування виплати пенсій у 2009 році визначені заходи щодо наповнення доходної частини бюджету Пенсійного фонду та оптимізації його видатків. Вони передбачені в законопроекті, який вже надіслано на опрацювання зацікавленим міністерствам і відомствам.

Одночасно пропонуються до розгляду як невідкладні на найближчих засіданнях Верховної Ради України такі зареєстровані законопроекти: “Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” щодо погашення боргів перед Пенсійним фондом України” та “Про доповнення статті 20 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Цими документами передбачається удосконалити механізм здійснення контролю з боку установ банків за сплатою страхувальниками у повному обсязі відповідних сум страхових внесків під час видачі (перерахування) коштів для виплат заробітної плати (доходу) через установи банків та зменшити розмір фінансових санкцій, що застосовуються за порушення строків із сплати страхових внесків, а також механізми стимулювання погашення боргів до Пенсійного фонду.

Також Л.ДЕНІСОВА повідомила, що вже узгоджено проект Концепції дальшого проведення пенсійної реформи в Україні, який передбачається подати на розгляд Кабінету Міністрів України після уточнення фінансово-економічних розрахунків з макроекономічними показниками для формування державного бюджету на 2009 рік.