Власники підприємств не можуть відповідати за кризу в металургії

На власниках металургійних підприємств України сьогодні не лежить і не може лежати відповідальність за нинішню кризу в галузі, вважає голова Донецької обласної державної адміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО.

Про це він сказав сьогодні кореспондентові УНІАН після прес-конференції.

«Річ у тому, що якби це була проблема одного або кількох підприємств на загальному фоні благополуччя, це була б відповідальність власників», тоді можна було б говорити про недостатньо кваліфіковану роботу менеджменту підприємства, підкреслив губернатор.

«А що стосується питань, пов`язаних з сьогоднішньою ситуацією, то ми знаходимося в єдиному фінансово-економічному полі складності, - сказав В.ЛОГВИНЕНКО. - І кожна країна має свій запас міцності, і кожен суб`єкт господарської діяльності тієї або іншої країни теж має свій запас міцності».

За його словами, від цього запасу міцності «і залежатиме, наскільки болісно або безболісно, з меншими втратами буде знайдений вихід з кризової ситуації». «Відповідальності власників немає, її й бути не може», - зазначив В.ЛОГВИНЕНКО.

Характеризуючи сьогоднішній стан металургії регіону, губернатор повідомив, що «з 21 доменної печі працюють тільки 10, середньодобове виробництво чавуну складає 13 тис. тонн, тоді як в середньому ми виходили і стійко працювали на 45 тис. тонн на добу».

За даними прес-служби Донецької ОДА, у даний час повністю зупинена робота Макіївського металургійного заводу, не працюють дві доменні печі на ЗАТ «Донецьксталь - металургійний завод», дві доменні печі на ВАТ «Єнакіївський металургійний завод», одна піч на «Маріупольському комбінаті «Азовсталь», три печі на ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» і одна піч на Краматорському металургійному заводі.