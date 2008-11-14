Нас уже... трохи більше 46 мільйонів
08:08, 14 листопада 2008Суспільство
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Населення України продовжує скорочуватися
Населення України продовжує скорочуватися. З першого жовтня 2007 по перше жовтня 2008 року його чисельність знизилася на чверть мільйона і тепер становить лише трохи більше 46 мільйонів громадян. Такі дані Державний комітет статистики України розмістив на своєму офіційному сайті. Ще десять років тому населення України перевищувало 50 мільйонів.
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