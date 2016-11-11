На Харківщині посадовців "Укрзалізниці" піймали на розкраданні майже 30 мільйонів гривень (фото)

У Харківській області посадовців «Південної залізниці», яка є регіональною філією «Укрзалізниці», викрили на розкраданні коштів в особливо великих розмірах. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Зазначається, що посадовці систематично розкрадали державні кошти, призначені для ремонту вантажних вагонів, а також вузли та агрегати до рухомого складу. Загальна сума збитків становить майже 30 млн грн.

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«10 листопада ц.р. правоохоронці одночасно провели десять обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів кримінального провадження на території Куп’янська та Куп’янського району Харківщини. Під час обшуків вилучено документи, що свідчать про здійснення безтоварних оборудок, електронні носії з інформацією про залучення до злочинної діяльності фіктивних суб’єктів господарювання, а також одержані злочинним шляхом готівка і цінності в сумі понад один мільйон гривень», - повідомили у прес-службі СБУ.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення підозри причетним до протиправної діяльності.