Посадовців "Південної залізниці" підозрюють у змові та привласненні 3 мільйонів гривень

Двом посадовцям ДП «Південна залізниця» повідомлено про підозру у привласненні 3 млн грн державних коштів. Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Зазначається, що посадовців підприємства викрито в організації злочинної схеми заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах.

«Сума збитків, заподіяних державі внаслідок дій посадовців, складає майже 3 млн гривень», - йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування встановлено, що ці посадовці, вступивши у змову з раніше судимим громадянином та використовуючи підконтрольні останньому приватні фірми, упродовж 2013-2014 років здійснювали державні закупівлі комплектуючих виробів в порушення законної процедури та за завищеними у 4-8 разів цінами.

Читайте також"Укрзалізниця" ухилилася від сплати податків майже на 2 мільярди гривень - ДФС

«В рамках кримінального провадження двом керівникам відокремлених підрозділів вказаного підприємства оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191 КК України», - йдеться у повідомленні.

Вже підготовлено клопотання про застосування до підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, встановлюється місцезнаходження співучасника цього злочину.

Нагадаємо, раніше правоохоронці проводили обшуки у справі про постачання акціонерній компанії «Укрзалізниця» неякісної продукції за завищеними цінами. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

За його словами, мова йде про поставки підприємству продукції неналежної якості та за завищеними цінами. «ГПУ, СБУ та НПУ проводиться спільна операція (одночасно 20 обшуків) по документуванню злочинів, пов'язаних із поставкою «Укрзалізниці» кабельно-провідникової продукції неналежної якості за завищеними цінами. Лише під час однієї закупки УЗ спричинено збитки на 23,8 млн грн», - написав він.