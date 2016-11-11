Українські прикордонники випробували нову зброю та техніку (фоторепортаж, відео)

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Зазначається, що було організовано презентацію 25 нових і модернізованих зразків транспортних засобів та спеціальної техніки.

"Презентація проводилась на базі Навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота. Участь у презентації взяли понад 60 представників вітчизняних виробників", - йдеться у повідомленні.

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"Ми постійно здійснюємо пошук нових зразків техніки та спорядження. Для прийняття на озброєння зразки повинні проходити тестові випробовування. Без такого попереднього вивчення прийняття на озброєння не можливе. Нинішні заходи направлені на вивчення тактико-технічних характеристик, основних вузлів та агрегатів. Наступний етап вивчення проходитиме безпосередньо в підрозділах, які виконуватимуть завдання по охороні державного кордону", – розповів директор Департаменту ресурсного забезпечення адміністрації Державної прикордонної служби України полковник Олександр Гура.

Крім цього, прикордонники також перевіряли технічний стан, комплектацію, стан і розміщення комплекту запчастин, приладдя та документацію. За результатами випробувань буде визначено, чи можуть ці автомобілі використовуватися в майбутньому для посилення підрозділів Державної прикордонної служби України, в тому числі у зоні АТО.