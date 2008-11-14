Ціна на нафту може впасти нижче $30

Нафтові трейдери побоюються, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) не зможе запобігти подальшому падінню цін на нафту до $30 за барель, повідомляє агентство Bloomberg. ОПЕК, яка володіє більш ніж 40% світових запасів нафти, планує провести 29 листопада зустріч і обговорити подальше зниження видобутку сировини після падіння цін на нафту до мінімуму за 21 місяць. Минулого місяця ОПЕК вже скоротила видобування на 1,5 млн. барелів на добу.

Газета.ру