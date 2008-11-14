Ціна на нафту може впасти нижче $30
09:44, 14 листопада 2008Суспільство
2231 0
ОПЕК радитиметься
Нафтові трейдери побоюються, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) не зможе запобігти подальшому падінню цін на нафту до $30 за барель, повідомляє агентство Bloomberg. ОПЕК, яка володіє більш ніж 40% світових запасів нафти, планує провести 29 листопада зустріч і обговорити подальше зниження видобутку сировини після падіння цін на нафту до мінімуму за 21 місяць. Минулого місяця ОПЕК вже скоротила видобування на 1,5 млн. барелів на добу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter