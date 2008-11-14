Стартує всеукраїнська попереджувальна акція профспілок

18 листопада у містах і містечках України стартує перша всеукраїнська попереджувальна акція профспілок. Мета акції – донести до уряду та парламенту України чіткі вимоги із захисту прав людей праці: зберегти існуючи робочі місця та створити нові, зрівняти мінімальну заробітну плату з реальним прожитковим мінімумом, скасувати необґрунтоване підвищення тарифів та інші вимоги. Оргкомітет страйкового фонду України: 8(044) 235-83-35, www.profsoyuz.com.ua