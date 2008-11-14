В Україну йдуть дощі зі снігом

15 листопада на території України за прогнозами синоптиків буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень у північних областях можливий невеликий дощ. Вночі та в першій половині дня в більшості областей туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, в Криму до 7° тепла; вдень в Україні 3-8°, на Закарпатті та у Криму місцями 10-12° тепла; в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 0-4° тепла.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

16-17 листопада утримається хмарна з проясненнями погода. 16 листопада без істотних опадів, місцями туман; вранці та вдень у північних і західних областях місцями невеликий дощ. 17 листопада на більшій частині території пройде невеликий дощ (подекуди в західних та північних областях з мокрим снігом). Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла; вдень у південній частині 7-12°, в Криму до 15°, на решті території 16 листопада 6-11°, 17 листопада 3-8° тепла. В Карпатах 16 листопада без істотних опадів, місцями туман, температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла; 17 листопада невеликий мокрий сніг, температура протягом доби 0-5° морозу..

18-19 листопада у Криму, східних та місцями у південних областях, у західній частині пройдуть дощі, в Карпатах з мокрим снігом; на решті території без опадів. Температура вночі 0-6° морозу, 18 листопада на півдні та сході до 3° тепла; вдень 1-7° тепла; на крайньому півдні вночі 4-7°, вдень до 10°.

На Київщині 15 листопада очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі в Києві 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла. По області температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла.

16-17 листопада буде хмарно з проясненнями. 16 листопада вночі без істотних опадів, вранці та вдень місцями пройде невеликий дощ; 17 листопада невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла; вдень 16 листопада 6-11°, 17 листопада 3-8°.

18-19 листопада без опадів. Температура вночі 0-6° морозу, вдень 1-7° тепла.