Погода на 15 - 19 листопада

Завтра в Україні без істотних опадів, вдень 6-11° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 16 листопада хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень у північних і місцями в західних областях невеликий дощ. Вночі та вранці у південній частині та на Прикарпатті місцями туман. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6°, на узбережжі Криму до 9° тепла; вдень 6-11°, в Криму 10-15°; у Карпатах вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

17-18 листопада хмарно з проясненнями. 17 листопада на більшій частині території невеликий дощ (в Карпатах з мокрим снігом), лише у південній частині переважно без опадів. Температура протягом доби 2-7° тепла (вдень у південній частині 8-13°).

18 листопада без істотних опадів, лише у східній частині, Криму та місцями південних областях дощі (на півночі Лівобережжя подекуди з мокрим снігом). Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла; на крайньому півдні вночі 4-7°, вдень до 10° тепла. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

19 листопада в Україні переважно без опадів, 20 листопада на більшій частині території України невеликий дощ, місцями з мокрим снігом (на півдні - дощ). Температура 19 листопада вночі 1-7° морозу (в Криму та на Закарпатті від 3° морозу до 3° тепла), вдень 0-6° тепла, у південних областях та на Закарпатті 4-10° тепла, в Криму до 13°; 20 листопада в Україні, крім східних областей, підвищення температури на 3-6°.

У Києві завтра хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 7-9°.

По області хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.

17-18 листопада на Київщині хмарно з проясненнями. 17 листопада невеликий дощ, температура протягом доби 2-7° тепла; 18 листопада без істотних опадів, температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

19 листопада у столичному регіоні без опадів, температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла; 20 листопада невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла (у Києві 19 листопада вночі 2-4° морозу, вдень 2-4° тепла; 20 листопада вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла).