Рух транспорту у центрі Києва відновлено після завершення масових акцій
Поліція розблокувала рух транспорту на центральних вулицях Києва, які були сьогодні зранку перекриті у зв'язку із проведенням масових акцій протесту та для забезпечення безпеки громадян.
Як передає кореспондент УНІАН, автомобільний рух відновлено на перекритих раніше вулицях Грушевського та Хрещатик.
Як повідомляв УНІАН, ряд центральних вулиць Києва у зв'язку із загрозою скоєння терористичних актів було перекрито для проїзду автотранспорту, частину Урядового кварталу огороджено парканом.
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Поліція виявила і не пропустила кількох осіб, які намагалися потрапити на мітинг в центрі Києва із зареєстрованою травматичною зброєю.
За даними правоохоронців, в масових акціях станом на 13:00 брали участь понад 6 тисяч осіб.
Очевидці повідомили, що біля Маріїнського парку і з боку вул. Інститутської збиралися "тітушки". Також відомо, що організатори акцій пропонують учасникам від 70 до 125 гривень.
Посилені заходи безпеки в центрі Києва триватимуть до 22 листопада.