Рух транспорту у центрі Києва відновлено після завершення масових акцій

Як передає кореспондент УНІАН, автомобільний рух відновлено на перекритих раніше вулицях Грушевського та Хрещатик.

Як повідомляв УНІАН, ряд центральних вулиць Києва у зв'язку із загрозою скоєння терористичних актів було перекрито для проїзду автотранспорту, частину Урядового кварталу огороджено парканом.

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Поліція виявила і не пропустила кількох осіб, які намагалися потрапити на мітинг в центрі Києва із зареєстрованою травматичною зброєю.

За даними правоохоронців, в масових акціях станом на 13:00 брали участь понад 6 тисяч осіб.

Очевидці повідомили, що біля Маріїнського парку і з боку вул. Інститутської збиралися "тітушки". Також відомо, що організатори акцій пропонують учасникам від 70 до 125 гривень.

Посилені заходи безпеки в центрі Києва триватимуть до 22 листопада.