Долю Хресто-Воздвиженської церкви вирішить комісія

Долю Хресто-Воздвиженської церкви у Житомирі вирішить новостворена комісія Житомирської обласної ради.

Як повідомили УНІАН в облраді, таке рішення було прийнято на сесії 14 листопада у відповідь на звернення віруючих з проханням вирішити подальшу долю церкви (там зараз розміщено Музей природи, а раніше був храм, на який претендують декілька православних конфесій - УНІАН).

Віруючі просять прийняти рішення щодо церкви до 21 листопада, у протилежному випадку вони планують знову провести хресну ходу та зустрітися з представниками органів місцевої влади.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі біля облдержадміністрації 12 листопада православні віруючі встановили намет і не мають наміру прибирати його до остаточного вирішення питання щодо передачі їм Хресто-Воздвиженської церкви. Намет охороняють представники козацтва.

11 листопада православні віруючі провели хресну ходу головними вулцями Житомира та зустрілися з керівниками обласної влади. Під час цієї зустрічі, згідно з повідомленням прес-служби Житомирської ОДА, губернатор Юрій ЗАБЕЛА пообіцяв вирішити проблему. Таку ж обіцянку дав і голова облради Віталій ФРАНЦУЗ, прийнявши звернення до депутатів облради.