Як ви ставитеся до закриття сайтів Fs.to та EX.ua? - опитування УНІАН
14:10, 17 листопада 2016Суспільство
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Цього тижня українське суспільство сколихнули повідомлення про закриття одразу двох великих українських файлообмінників – сервери Fs.to вилучила кіберполіція, а згодом EX.ua сам оголосив про своє закриття.
В Україні припиняють роботу найбільші файлообмінники / Фото vk.com/vkfsto
У зв'язку з цим УНІАН вирішив запитати у своїх читачів, як особисто вони ставляться до закриття сайтів Fs.to та EX.ua, на яких багато українців давно вже звикли безкоштовно дивитися улюблені фільми та серіали, а також скачувати музику, ігри, комп'ютерні програми та багато іншого контенту.
Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Нацполіція заявила, що кіберполіція припинила роботу одного з найбільших піратських сайтів України. Правоохоронці вилучили сервери. Згодом стало відомом, що мова йде про файлообмінник Fs.to.
16 листопада про припинення своєї роботи оголосив ще один великий український файлообмінник EX.ua.
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