Як ви ставитеся до закриття сайтів Fs.to та EX.ua? - опитування УНІАН

У зв'язку з цим УНІАН вирішив запитати у своїх читачів, як особисто вони ставляться до закриття сайтів Fs.to та EX.ua, на яких багато українців давно вже звикли безкоштовно дивитися улюблені фільми та серіали, а також скачувати музику, ігри, комп'ютерні програми та багато іншого контенту.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Нацполіція заявила, що кіберполіція припинила роботу одного з найбільших піратських сайтів України. Правоохоронці вилучили сервери. Згодом стало відомом, що мова йде про файлообмінник Fs.to.

16 листопада про припинення своєї роботи оголосив ще один великий український файлообмінник EX.ua.