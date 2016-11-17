В окупованому Криму триває істерія, спрямована на боротьбу з "українськими диверсантами" – ДПСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив помічник голови Держприкордонслужби - прес-секретар Олег Слободян сьогодні під час брифінгу в Києві.

«На кримському напрямку, безпосередньо на тимчасово окупованій території Криму, триває антитерористична істерія, спрямована на боротьбу з фейковими диверсантами з України», - заявив він.

«Так, у третій декаді листопада 2016 року в районі залізничного вокзалу та автовокзалу Джанкоя планується проведення антитерористичних навчань. З цього приводу вже попереджено місцевих мешканців, при цьому наголошується на неприпустимості ведення фото- відеофіксації, візуального спостереження з вікон прилеглих будинків за ходом навчань. А також обмеження перебування в цей час осіб на згаданій місцевості», - додав Слободян.

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Як повідомляв УНІАН, 16 листопада російські ЗМІ заявили, що в Сімферополі затримано громадянина України.

Крім того, у ФСБ РФ заявили про затримання 9 листопада "диверсійної групи Головного управління розвідки Міноборони України" у тимчасово окупованому Севастополі, яка нібито планувала вчинення диверсій на об’єктах військової інфраструктури та життєзабезпечення у Криму.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали цю інформацію черговим фейком російських спецслужб, який спрямовано на приховування особистих репресивних дій проти жителів півострова, а також із метою дискредитації України в очах міжнародної спільноти.