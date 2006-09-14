30% коштів, виділених Алчевську взимку, були вкрадені

Віце-прем`єр-міністр, міністр будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України Володимир РИБАК обурений, що 30% коштів, виділених Алчевську взимку 2006 року на ліквідацію наслідків аварій на об`єктах ЖКГ, були вкрадені.

Про це він заявив сьогодні в Донецьку, виступаючи перед учасниками Всеукраїнської наради, присвяченої проблемам підготовки ЖКГ до зимового періоду.

"У Алчевську було горе й біда, і 30% грошей вкрали, і сьогодні цього ніхто не заперечує. Сьогодні говорять – давай гроші ще, тому що з`явилася нова людина, мер, а там люди страждають. Це все є, це реальності, з якими ми стикаємося", - сказав В.РИБАК.

Він також акцентував, що уряд має намір працювати, незважаючи на труднощі, й не "валитиме на попередників".

"Ми ніколи не валили на попередників і не збираємося. Ми місяць відпрацювали, і є питання, які треба вирішувати", - зазначив віце-прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня 2006 року в результаті пориву тепломережі 120-тисячний Алчевськ залишився практично без тепла. Близько місяця тривали роботи з ремонту внутрішніх тепломереж будинків і підключення їх до мережі теплопостачання.