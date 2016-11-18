Нацрада запідозрила чотири радіостанції у порушеннях закону про квоти

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook член Нацради Сергій Костинський, мова йде про радіостанції Києва ТОВ "Телерадіокомпанія "Шансон" (Радіо Шансон), КК "ТІР "ЮТАР" (Kiss FM), ТОВ "Телерадіокомпанія "НБМ-Радіо" (Ретро ФМ), а також Харкова ТОВ "Радіо "Нова Хвиля" (М FM).

"Згідно з вимогами законодавства, Нацрадою сьогодні прийнято рішення про призначення позапланових перевірок на цих радіостанціях. Після позапланових перевірок, у разі підтвердження порушень, до ліцензіатів будуть застосовані санкції", - написав Костинський.

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Як повідомляв УНІАН, квоти на пісні українською мовою на радіо почали діяти 8 листопада 2016 року.

16 червня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України (щодо частки музичних творів державною мовою в програмах телерадіоорганізацій).

Законом передбачено, що телерадіоорганізації в радіомовленні мають забезпечувати частку пісень державною мовою не менше 35% загального обсягу пісень, які звучать в ефірі протягом доби, зокрема, не менше 35% загального обсягу пісень, які звучать в ефірі в проміжку часу із 7.00 до 14.00 і з 15.00 до 22.00 годин.

Телерадіоорганізації, які на радіо поширюють музичні твори, серед яких пісні на офіційних мовах Європейського Союзу за умовами ліцензії становлять не менше 60% загального обсягу протягом доби, зокрема, не менше 60% загального обсягу пісень у кожному проміжку часу із 7.00 до 14.00 і з 15.00 до 22.00, мають забезпечувати частку пісень державною мовою не менше ніж 25% загального їх обсягу.