СБУ оприлюднила відео звільнення екс-співробітника ФСБ РФ Богданова

Відповідне відео опубліковане на канал YouTube СБУ.

На запису можна побачити, як співробітники СБУ затримують автомобіль, в салоні якого серед викрадачів виявляють Богданова.

Сьогодні, 18 листопада, голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що СБУ спільно з Національною поліцією та Генеральною прокуратурою попередила другу спробу викрадення і вбивства колишнього співробітника ФСБ РФ, а нині учасника АТО Іллі Богданова.

«Операція, яку ми провели, вона пов’язана з намірами організованої злочинної групи, керованої з-за кордону, нічого нового, мабуть, не скажу – з Росії, організувати викрадення і вбивство на сьогодні мирного громадянина України. Не залишилося непоміченим, і ви багато про це писали і говорили, викрадення або зникнення на сьогодні відомого блогера Іллі Богданова, колишнього працівника ФСБ РФ, який, оцінивши ситуацію, кинувши своє ФСБ, приїхав в Україну», - сказав Грицак.

За словами голови СБУ, Богданов пішов воювати на Донбас за Україну, а «такі речі росіяни не прощають».

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«Завдяки оперативній грі українські правоохоронці задокументували ганебні методи Головного управління Генштабу ЗС РФ та ФСБ РФ, які замовили, організували та оплатили викрадення українського громадянина на українській території», – зазначив він.

СБУ отримала інформацію про те, що на Харківщині планується переправити через українсько-російський кордон викраденого раніше блогера Богданова.

На кордоні з Росією оперативники спецслужби спільно з бійцями «Альфи» затримали двох зловмисників – громадян України – при спробі переправлення Іллі Богданова до РФ.

СБУ встановила ввесь ланцюг злочинної схеми:

Співвиконавці викрадення, які мали перевезти Богданова через кордон, – двоє громадян України.

Замовники викрадення – Головне управління Генштабу ЗС РФ та ФСБ Росії.

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Організатор викрадення – завербований два роки тому підприємець, колишній депутат Харківської обласної ради.

«Служба безпеки України зібрала всю необхідну доказову базу підготовки та вчинення викрадення, у тому числі й записи перемовин усіх учасників злочину – від замовників до виконавців», – зауважив Василь Грицак. Він також додав, що у розпорядженні правоохоронців є платіжні доручення, що підтверджують переказ грошей з території Росії – оплата організатору за викрадення людини.