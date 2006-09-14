Янукович розділив питання вступу до НАТО та співробітництва з Альянсом

Шановний пане генеральний секретар, шановні члени Комісії Україна–НАТО, шановні пані й панове!

Насамперед я хотів би висловити щиру подяку вельмишановному пану Схефферу за сьогоднішню можливість продовження політичного діалогу між Україною та НАТО. Це також і перший мій візит до штаб-квартири НАТО в якості керівника нового коаліційного Кабінету міністрів України.

Сьогодні я представляю уряд держави, сформований парламентською більшістю в суворій відповідальності з новою Конституцією України, – уряд, діяльність якого базується на узгоджених основними політичними силами принципах, зокрема, збереження суверенності й цілісності України, гарантування дотримання прав людини, послідовного розвитку таких безумовних демократичних надбань, як свобода слова, вільне вираження поглядів і переконань, повага до прав опозиції, продовження європейського курсу розвитку держави.

Після тривалих дебатів політичного, аж до вуличного протистояння, провідні політики України досягли порозуміння в такому важливому питанні, як євроатлантична інтеграція нашої держави. Узгоджену позицію викладено в пункті Універсалу національної єдності України, який ми підписали разом з Президентом В.Ющенком.

Ми досягли головного – відокремили питання про членство в НАТО від нормальної взаємовигідної співпраці з Альянсом. Це ключовий орієнтир для подальшої роботи уряду в напрямку відносин з Альянсом. Віднині питання про входження України до НАТО буде вирішуватись на загальнонаціональному референдумі. Час покаже, коли виникне необхідність його проведення.

На сьогодні ж ми маємо намір зосередитись на поглибленні відносин партнерства з Альянсом на основі інтенсифікованого діалогу щодо членства та щорічних цільових планів дій. Україна високо оцінює рівень співпраці з НАТО, мі цінуємо постійну підтримку наших євроатлантичних прагнень, підтримку військової реформи та інших демократичних і ринкових перетворень.

Серед найперших пріоритетів у діяльності уряду – посилення інформаційної роботи в площині відносин із НАТО. Відповідних програм не бракує, необхідно лише наповнити їх конкретним змістом. Ми зробимо все, щоб громадяни України одержували об’єктивну і неупереджену інформацію про діяльність Альянсу, а також співпрацю нашої держави з НАТО.

Сьогодні я маю намір поінформувати наших партнерів про конкретні кроки, яких має намір вжити уряд України в різних сферах співробітництва з Альянсом, включаючи участь у військових операціях, які здійснює НАТО в різних регіонах світу.

Упевнений, що поглиблення стратегічного партнерства між Україною та Північноатлантичним альянсом має бути двостороннім рухом, оскільки це є не лише в інтересах нашої держави, а й НАТО.

Дякую за увагу.